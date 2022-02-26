طرق بسيطة وسهلة لتنظيف أسنانك وجعلها ناصعة البياض

يحلم الجميع بأسنان ناصعة البياض، الأمر الذي يجعلهم يتجهون إلى اللجوء للعلاجات الباهظة الثمن، ولكن الأمر الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن لدى بعض الأطعمة القدرة على تفتيح الأسنان وتبييضها، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن يقدم لكم أطعمة تمنحك ابتسامة ناصعة البياض.

وعلى عكس القهوة والشاي، المشروبات التي يمكنها إصابة الأسنان بالإصفرار، هناك 5 أطعمة يمكنها تبييضها بشكل طبيعي، كما قالت الخبيرة الصحية جينيفر نيلسون، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

الفراولة

بالإضافة إلى مذاقها الحلو الشهي وفوائدها الصحية، يمكن استخدام الفراولة للحصول على ابتسامة بيضاء بسبب احتوائها على حمض الماليك.

وبخصوص هذا، تقترح نيلسون هرس الفراولة في وعاء وفركها على أسنانك لمدة 5 دقائق ثم شطفها بالماء ثم تنظيفها بالفرشاة والخيط كالمعتاد.

التفاح والكرفس والجزر

قالت نيلسون إن تناول المزيد من الفواكه والخضروات، مثل التفاح والكرفس والجزر، يمكن أن يكون بمثابة مزيلات طبيعية لبقع الأسنان.

وذلك لأن هذه الأطعمة تزيد من إنتاج اللعاب في الفم، كما أنها تقتل البكتيريا وتعالج رائحة الفم الكريهة.

البرتقال والأناناس

قالت الخبيرة الصحية إن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والأناناس يمكن أن تكون بمثابة غسول طبيعي للفم.

وذلك نظراً لأن الحمضيات تجبر فمك على إفراز المزيد من اللعاب، ومن ثم تغسل الأسنان بشكل طبيعي.

لكن حذرت نيلسون من الليمون، إذ قالت إن مستوياته العالية من الحموضة يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك بدلاً من مساعدتها.

الزبادي والحليب والجبن

قالت نيلسون إن منتجات الألبان تحتوي على حمض اللاكتيك، مما يساعد على منع تسوس الأسنان.

وقالت: "يعتقد الباحثون أن البروتينات الموجودة في اللبن قد تلتصق بالأسنان وتمنعها من مهاجمة الأحماض الضارة التي تسبب تسوس الأسنان، لكن على العكس، الأجبان الصلبة مثل البارميزان والشيدر، هي الأفضل للتبييض لأنها تساعد أيضاً على إزالة جزيئات الطعام المتبقية".