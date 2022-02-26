نصائح مهمة لتخفيف ضرر ضوء الهاتف على بشرتك.. !

حذرت مجلة Instyle من الأضرار الجسيمة للأجهزة الإلكترونية على البشرة؛ حيث إن الضوء الأزرق المنبعث من شاشاتها يُعجّل بشيخوخة البشرة.

ولفتت المجلة إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة اللاب توب له نفس التأثير الضار لضوء الشمس على البشرة، حيث يؤدي إلى موت الخلايا ويمهد الطريق لظهور التجاعيد.

كما يتسبب الضوء الأزرق في تعرض البشرة للاحمرار والتورمات والبقع الصبغية، مما يسلب البشرة شبابها ونقاءها ونضارتها.

ولتجنب هذه الأضرار الجسيمة ينبغي استعمال كريم عناية يحتوي على فلتر للضوء الأزرق، والذي يمتاز بتأثير مشابه لتأثير معامل الحماية من أشعة الشمس SPF في كريمات الوقاية من أشعة الشمس.

وللحصول على نتائج ملموسة ينبغي تنظيف البشرة جيدا قبل تطبيق الكريم، مع مراعاة وضع الكريم صباحا ومساء على الوجه والرقبة ومنطقة الديكولتيه. ومن المهم أيضا استخدام كريم يخلو من المواد الضارة مثل البارابين والبارافين والكبريتات، كي تتحمله البشرة جيدا.