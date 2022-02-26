رئيس الجالية الفلسطينية في أوكرانيا يوضح أوضاع 2500 فلسطيني متواجدين هناك

قال د.عمرو عمرو رئيس الجالية الفلسطينية في أوكرانيا اليوم السبت 26/2/2022 : إن الجالية الفلسطينية في أوكرانيا والبالغ عددهم 2500 مواطن بخير ، وهم منتشرين في عدة بلدات في أوكرانيا .

وقال د. عمرو خلال تصريحات لصوت الفدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية: "إن جميع أبناء الجالية في المنازل ، وهناك ترابط بين الجاليات ويتم الاتصال بهم والاطمئنان عليهم" .

وبين عمرو أن منطقة كييف تشهد حالة من التوتر والقلق كون أن القوات الروسية تحاصرها وتقصف المناطق العسكرية حول العاصمة .

وبشأن التساؤلات حول إمكانية المغادرة ، قال: الوضع حالياً حرب البقاء في المنازل هو الآمن ، موضحاً أن هناك عمارات سكنية يوجد أسفلها ملاجئ والمواطنين يتواجدون في تلك الملاجئ أسفل العمارات.

وكان رئيس الوزراء برام الله د. محمد اشتية، مساء أمس الجمعة، على تواصل مع سفير فلسطين لدى أوكرانيا هاشم الدجاني، للاطمئنان على أحوال الجالية الفلسطينية.

وأكد السفير الدجاني خلال الاتصال مع اشتية، أن جميع أفراد الجالية الفلسطينية والذين يبلغ عددهم نحو 2500، جميعًا بخير.