"كورونا غزة"... لا حالات وفاة و87 إصابة جديدة خلال الـ24ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية.

وجاء في التقرير اليومي الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه، أن الوزارة سجلت خلال الـ24ساعة الماضية 87 إصابة جديدة بعد اجراء 459 فحص مخبري، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفايروس.

وقالت الوزارة في تقريرها، إن1700حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا سجلت خلال الـ24ساعة الماضية، ليرفع اجمالي المتعافين 227908 حالة، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 245082 إصابة و اجمالي الحالات النشطة 15270 حالة واجمالي الوفيات 1904 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 155 حالة و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 89 حالة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 650312 شخص