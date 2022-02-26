"إسرائيل" لم ترد على طلب أوكرانيا بالدخول على خط الوساطة مع روسيا

أكد السفير الأوكراني لدى "إسرائيل"، أن رئيس بلاده، فولوديمير زيلينسكي، توجه إلى رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، وطلب منه المساعدة في التوسط لإطلاق مفاوضات مع روسيا، وذلك في تصريحات لشبكة CNN الأميركية، صباح اليوم.

وأوضح السفير الأوكراني: إن "إسرائيل" تدرس الطلب الأوكراني، ولم تعط جواباً نهائياً في هذا الشأن حتى هذه اللحظة.

وقال السفير: إن كييف تفضل "إجراء محادثات مع روسيا في القدس بدلاً من مينسك، لأن الأخيرة - عاصمة بيلاروسيا، تعتبر حليفًا وثيقًا لروسيا، فيما لا تؤمن أوكرانيا بشرعية رئيسها ألكسندر لوكاشينكو.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، قد ذكرت مساء أمس،أن الرئيس الأوكراني طلب من بينيت التوسّط لدى روسيا للتوصّل لوقف إطلاق نار.

وحاول بينيت التوسّط في وقت سابق، خلال لقائه قبل شهرين بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، إلا أن الأخير استشاط غضبًا، وفق ما كشف الصحافي عميت سيغل اليوم، الجمعة، في صحيفة "يديعوت أحرونوت".