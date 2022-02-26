"مرور غزة" توضح حالة  الطرق لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، التقرير اليومي الخاص بالحالة المرورية في قطاع غزة لليوم السبت.

وقالت الشرطة في التقرير الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، إن حالة الطرق لهذا الصباح السبت 26/02/2022، تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وفيما يلي نص التقريركاملاً:

🔴 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 26/02/2022*

🔶 حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈 إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة "مفترق بالميرا"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

👈 وجود أعمال في شارع عمر المختار من مفترق العباس شرقا وصولا لمفترق تقاطع شارع عز الدين مع شارع عمر المختار.

👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..