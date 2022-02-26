القيادي عدنان يعزي بوالدة الشهيد محمود الخواجة

تَقَدم القيادي المحرر خضر عدنان بالتعزية والمواساة من عائلة الشهيد القائد محمود الخواجة، بوفاة الوالدة المجاهدة أم يوسف الخواجة.

وأجرى القيادي عدنان اتصالاً هاتفياً بالدكتور حسن شقيق الشهيد، وعرفات نجل الشهيد، مقدماً أحر التعازي والمواساة باسم أهالي القدس والضفة ومجاهدي ومحرري حركة الجهاد الإسلامي.

ووصف عدنان، في سياق تعزيته الفقيدة، بأنها تمثل أماً لكل المجاهدين، بما مثلته من أنموذج للصبر والتضحية، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجمعها بابنها الشهيد محمود وكل الشهداء الأطهار.

من جهتها، شكرت عائلة الفقيدة أم يوسف الخواجة، مشاعر التعزية والمواساة من الشيخ خضر عدنان، مرسلين التحية والسلام للأهل والمجاهدين في الضفة الغربية.