أبو مذكور يوضح سبب ارتفاع تسعيرة العمرة لسكان قطاع غزة

كشف عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة ، عن سبب ارتفاع تسعيرة العمرة التي أعلن عنها مؤخراً، وبلغت 1270 ديناراً للفرد الواحد.

وأوضح أبو مذكور، أنه تم سفر وفد من وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة إلى مصر للتفاوض معهم على برنامج الطيران وبرنامج النقل البري، وتم التفاوض معهم مدة 10 أيام.

وبين، أنه تم الاتفاق على أن يكون رسوم الطيران 470 دولار لكل فرد في شهر شعبان، وهذا السعر متداول، وبحثنا عن هذا السعر ووجدنا أن السعر للمعتمرين المصريين أغلى من هذا السعر وقد يصل إلى 500 دولار للمعتمر المصري.

وأشار إلى أن زيادة الأسعار هي زيادة عالمية وليست على فلسطين أو قطاع غزة فقط، ونحن كشركات خدمية لم نرفع أي فِلس واحد على المعتمر، ورفع الأسعار ليس من طرفنا.

وأكد أبو مذكور، أن شركات الحج والعمرة تتضرر من ارتفاع الأسعار أكثر من المعتمرين أنفسهم، لأنه كلما ازداد السعر قلَّ الطلب، وهذا يضرنا نحن كـ شركات.

وقال أبو مذكور :"أبلغنا السلطة في رام الله وأبلغنا الحكومة في غزة وأبلغنا السفارة الفلسطينية في القاهرة، وحاولنا قدر الإمكان للتخفيف من الأسعار، لأن الأمر ليس عندنا بل عند المملكة العربية السعودية."

وكانت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت الأسبوع الماضي، عن تسعيرة اداء فريضة العمرة للموسم الحالي 2022، والمقرر مغادرة أول رحلاتها من قطاع غزة خلال شهر شعبان المقبل.

وقالت الجمعية في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه :" تم بحمد الله التوافق مع الجانب المصري والسعودي على تسير رحلات العمرة للمواطنين في قطاع غزة وذلك خلال الاسبوع الأول من شهر مارس المقبل وحتي منتصف شهر رمضان المبارك بواقع فوج كل أسبوع".

وأضاف:" أن برنامج رحلة العمر سيكون 15 يوم -14 ليلة"، لافتا إلى أن سعر البرنامج يشمل برنامج الرحلة كاملاً من معبر رفح وحتي العودة إلى معبر رفح دون رسوم المعبر الفلسطيني ولأول ثلاث رحلات من شهر شعبان هو (1270دينار أردني).