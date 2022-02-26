الرئيس الأوكراني: لن نلقي أسلحتنا والدعم قادم

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بعدم إلقاء السلاح أمام الضربات الروسية المتتالية لبلاده.

وظهر الرئيس الأوكراني في تسجيل مصور وهو يتحدث أمام مكتبه في كييف، بحسب وكالة رويترز.

واتهم زيلينسكي روسيا بإثارتها للشائعات، مجددا قوله: "لن نستسلم".

وقال إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا: "أسلحة ومعدات من شركائنا في الطريق إلى أوكرانيا".

كانت وسائل إعلام في موسكو قد أكدت سيطرة القوات الروسية على محطة طاقة في كييف.

بدورها، أكدت وكالة إنترفاكس أن القوات الروسية تسيطر على محطة كييف للطاقة الكهرومائية.

وقبل ساعات، رفض الرئيس الأوكراني عرضًا أمريكيًا لمغادرة كييف عقب التطورات الأخيرة وقرب وصول القوات الروسية إلى العاصمة.