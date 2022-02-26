تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 26/2/2022، استقراراً في سوق التعاملات المالية والمصرفية على الرغم من الحديث عن ارتفاع الذهب متأثره بالحرب الروسية على أوكرانيا التي رفعت قيمة أونصة الذهب العالمية لـ1940، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها لـ2000 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 196.44 شيكل $60.77

سعر الذهب عيار 22 180.07 شيكل $55.71

اسعار الذهب عيار 21 171.89 شيكل $53.18

اسعار الذهب عيار 18 147.33 شيكل $45.58

سعر الذهب عيار 14 114.59 شيكل $35.45

سعر الذهب عيار 12 98.22 شيكل $30.39

اسعار أوقية الذهب 6,109 شيكل $1,890

اسعار جنيه الذهب 1,375 شيكل $425.41

اسعار كيلو الذهب 196,439 شيكل $60,772

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 فبراير 196.63 172.05 147.47 114.70 98.31

24 فبراير 199.88 174.90 149.91 116.60 99.94

23 فبراير 198.63 173.80 148.97 115.87 99.31

22 فبراير 197.29 172.63 147.97 115.09 98.64

21 فبراير 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

20 فبراير 195.63 171.18 146.73 114.12 97.82

19 فبراير 195.64 171.19 146.73 114.12 97.82

18 فبراير 195.43 171.01 146.58 114.00 97.72

17 فبراير 196.18 171.66 147.14 114.44 98.09

16 فبراير 192.20 168.18 144.15 112.12 96.10