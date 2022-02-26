قرار مصري برفع أسعار المحروقات الواردة لغزة بداية آذار  

قال مصدر مطّلع اليوم السبت 26 فبراير 2022 : إن السلطات المصرية أبلغت المسؤولين في الجانب الفلسطيني على معبر رفح التجاري، خلال الساعات الماضية، بقرارها رفع أسعار المحروقات التي تدخل قطاع غزة من مصر بكافة مشتقاتها بنسبة تتراوح بين 10 و15٪، وذلك اعتباراً من مطلع شهر آذار المقبل.

وأضاف المصدر لصحيفة "الأيام"، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن السلطات المصرية بررت قرارها المفاجئ باندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وما رافقها من ارتفاع ملموس في أسعار النفط عالمياً.

وأوضح المسؤول ذاته أن الارتفاع سيطال بشكل أساسي وملموس أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي، مبيناً أن قطاع غزة يستورد أكثر من 70% من احتياجاته من السولار والبنزين ونحو 80% من حاجته من غاز الطهي من مصر.

ويخشى المواطنون أن تشهد أسعار السلع التموينية ارتفاعات خلال الساعات القادمة؛ مع استمرار الحرب وتزايد مخاوف العالم من اتساع رقعتها.