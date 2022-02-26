بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو والمعلق الرياضي، لأن هذه الجولات تعد حاسمة في الحصول على لقب كأس الدوري الإسباني "الليغا"، يحرص محبو ومتابعو كرة القدم الإسبانية، بدء انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وفاليكانو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت فلسطين من اليوم السبت 26 فبراير 2022 ذلك في الجولة الـ 26 من عمر المسابقة، فأنصار ريال مدريد يتمنون فوز فريقهم والمشي قدما في صدارة الترتيب، أما خصومه ومحبي برشلونة والفرق المنافسة فيتمنون سقوطه، وخسارة النقاط كي يخسر حصد اللقب الذي يعد الأبيض الملكي المرشح الأوفر حظا لنيله، كونه يبتعد عن أقرب منافسيه إشبيلية ستة نقاط كاملة، كما أن المسابقة في جولاتها الأخيرة، فريال مدريد يحرص على الفوز باللقلب المحلي الغائب عن خزائنه منذ موسمين متتاليين.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

ويبحث محبو نادي ريال مدريد الإسباني عن رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو والمعلق الرياضي، حتى عشاق برشلونة يفضلون مشاهدة المباراة وتشجيع الفريق المنافس للمرينغي، لعل الريال يفقد النقاط وتشتد المنافسة على لقب الليغا، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابطا لمشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بجودة عالية ودون حدوث تقطيع على البث، لضمان المتعة والراحة للمشاهد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز الـ 11 بـ 31 نقطة حتى الآن، ويحتل فريق إشبيلية وصافة المسابقة برصيد 51 نقطة، ويسعى للحاق بالريال لعله ينال لقب الدوري هذا الموسم، فهو لم يفز به منذ عشرات السنوات.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد - 57 نقطة

إشبيلية - 51 نقطة

ريال بيتيس - 43 نقطة

برشلونة - 42 نقطة

أتلتيكو مدريد - 42 نقطة

ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو عبر beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

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