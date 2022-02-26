مهجة القدس: الأوضاع داخل السجون لا زالت متوترة 

أكد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تامر الزعانين، أن الأسرى أغلقوا كافة الأقسام في جميع السجون ضمن الخطوات النضالية ضد إجراءات إدارة السجون.

وقال الزعانين خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، اليوم السبت :" إن الأوضاع لا زالت متوترة داخل السجون والأسرى لم يتراجعوا عن خطواتهم ومستمرون في معركتهم حتى نيل حقوقهم"، لافتاً إلى أن المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية وضباط الشاباك وكذلك رفض تناول الدواء منذ أسبوعين في معركة كسر الاعتقال الإداري.

وأضاف الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس :" الإداريون مستمرون في هذه المعركة حتى إنهاء ملف الاعتقال الإداري الذي أرهق أبناء شعبنا وبات سيف مسلط على رقابهم"، مؤكداً أن المعركة ما زالت متواصلة في سجون الاحتلال على جميع الجبهات عبر الأسرى المرضى والإداريين واسترداد الحقوق من قبل الحركة الأسيرة.

وأوضح أن إطلاق هاشتاق #انتفاضة_السجون هو لإيصال رسالة الأسير الفلسطينيون إلى كل أحرار العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وأشار الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى إلى أن الأسرى الستة أبطال نفق الحرية يعيشون أوضاعاً مأساوية في زنازين العزل الانفرادي، وإدارة السجون تفرض تعتيم إعلامي عليهم بخلاف فرض عقوبات إدارية بحقهم.