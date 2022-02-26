سعر الدولار في السودان اليوم السبت، استقر سعر الدولار اليوم في السودان السبت 26 فبراير/شباط 2022، لدى البنك المركزي وتعاملات بالسوق السوداء، فيما شهد الإقبال على العملة الخضراء في السودان خلال الفترة الحالية تراجعاً، وسط ترقب من قبل المستثمرين لإعلان الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الجديدة، والتي من المحتمل أن تتم زيادتها 1.25% على مراحل، وسعر الدولار في السودان اليوم السبت.

وفي الساعات الماضية، رصد فريق موقع "فلسطين اليوم" عمليات بحث كثيرة على أسعار العملات في السودان اليوم السبت من قبل الجهمور العربي وخاصة السوداني لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت، خاصة وأن أسعار العملات في السودان تلقى اهتماماً كبيرة من قبل الجمهور السوداني والعربي، وأسعار صرفه مقابل العملات العربية والاوروبية.

سعر الدولار التأشيري اليوم في السودان

وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم 443.50010 جنيه، وهامش الربح 0.75% للبنوك والصرافات على أن لا يتجاوز (سالب / موجب 5%).

ومنذ أن خفض السودان قيمة عملته المحلية مقابل الدولار، تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 مليار دولار فقط بعدما بلغ 108 مليارات دولار قبل فبراير/ شباط من عام 2021.

كذلك تراجعت قيمة متوسط دخل الفرد إلى 314 دولاراً فقط، هبوطاً من 2500 دولار، وارتفع الدين الخارجي ما يعادل العملة المحلية من 3 تريليونات جنيه الى 24.6 تريليوناً، أي ما يعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لعام 2022.

سعر الدولار اليوم في السودان

واستقر سعر الدولار في السودان اليوم 26 فبراير/شباط 2022 لدى بنك السودان المركزي عند 443.09 جنيه للشراء، و446.42 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) فقد بلغ 500 جنيه.

وانهار الجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته التاريخية، وسط تخبط كبير لدى تجار العملة وجاء ارتفاع اسعار العملات الكبير عقب ساعات من تصريحات لوزير المالية ينتقد فيها سياسة البنك المركزي.

وأشارت مصادر إلى أن أبرز أسباب الارتفاع يرجع إلى المضاربات المالية وضبابية الوضع المالي للحكومة بالإضافة الى غياب رؤية واضحة للاقتصاد بجانب الشائعات التي يتم نشره بشكل واسع على شبكات التواصل حول وضع العملة المحلية من قبل مناهضون للحكومة الحالية.

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سعر الدولار في السودان اليوم السبت

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

وتراجع سعر اليورو في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي إلى مستوى 497.94 جنيه للشراء، و501.67 جنيه للبيع، بينما بلغ في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم نحو 566 جنيهًا.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم لدى البنك المركزي، نحو 598.29 جنيه للشراء، و602.78 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السودانية السوداء فقد تراجع إلى مستوى 690 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

وسجل سعر الريال السعودي في السودان خلال مستهل تعاملات اليوم لدى بنك السودان المركزي، نحو 118.22جنيه للشراء، 119.11 جنيه للبيع.

وعن سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، سجل نحو 132 جنيهًا.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السودان عند فتح تعاملات اليوم لدى البنك المركزي، نحو 120.65 جنيه للشراء، و121.55 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم عند مستوى 136 جنيهًا.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي اليوم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني عند مستوى 1462.13 جنيه للشراء، 1473.10 جنيهًا للبيع.