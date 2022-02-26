الأسرى يواصلون معركتهم لليوم الـ21 وإغلاق كافة الأقسام في السجون اليوم

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، انتفاضتهم ضد السجان لليوم الـ21 على التوالي ، بعد أن أقرت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم، في محاولة جديدة لاستهداف ُمنجزات الحركة الأسيرة، حيث تصاعد هذا الاستهداف وبقرار سياسي منذ تشكيل ما ُعرفت بلجنة "أردان" عام 2018.

وقال مكتب إعلام الأسرى: إن الأسرى يُغلقون اليوم السبت 26 فبراير 2022 كافة الأقسام في سجون الاحتلال وذلك في إطار الخطوات النضالية والاحتجاجية ضد الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة السجون.

وأكّد نادي الأسير، في بيان صحفي، أمس الجمعة، أنّ الأسرى يواصلون خطوات العصيان والتّمرد التي أقرتها لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن كافة الفصائل، لافتًا إلى أنّه تم اليوم إغلاق الأقسام، كما نفّذوا اعتصامات في ساحات السّجون عقب صلاة الجمعة.

ونوّه بأنّ إدارة سجون الاحتلال في "نفحة" و"ريمون" منعت الأسرى من أداء صلاة الجمعة، وأنّ المعطيات تشير إلى أنّ الأوضاع ذاهبة نحو التصعيد، وقد تصل إلى قرار بالإضراب عن الطعام الشهر المقبل.

يذكر أنّ خطوات الأسرى، جاءت بعد قرار الإدارة تقليص مدة (الفورة) في ساحة السجن، والتحكم بأعداد الأسرى عند الخروج إليها، وهو ما اعتبروه مقدمة لمزيد من الإجراءات التّنكيلية بحقهم.

وبلغ عدد الأسرى بلغ حتّى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي نحو 4500 أسير، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلًا.