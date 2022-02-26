نشر إحصائية التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 26 فبراير 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6651 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 6641 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6460 مواطناً و125 أجنبياً، و66 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6453 مواطنا، و124 أجنبياً، و48 من فلسطينيي الداخل، و2 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.