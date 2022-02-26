دعاء نزول المطر.. أدعية هطول الأمطار، من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الناس من الدعاء عند هطول المطر، وذلك للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته النبوية، من اقتدى بالرسول تسهل طريقه ووصل إلى الجنة، فتتعدد الأدعية الرمضانية ويبحث الناس عنها ويتساءل الكثير منهم عن أهمية الأدعية وعن ثوابها، وأجرها، ومن لهذا مع بدء هطول الأمطار يلجأ الناس وخاصة المسلمين منهم إلى الأدعية الخاصة بالمطر، وأحيانا عند سماع صوت البرق والرعد مع شدة احتداد المنخفضات والأحوال الجوية.

دعاء نزول المطر.. أدعية هطول الأمطار

لهذا عند بدء هطول المطر وخاصة مع بداية فصل الشتاء يزداد البحث عن دعاء نزول المطر.. أدعية هطول الأمطار، عبر محركات البحث عن فوائد وأجر هطول الأمطار، فهم يحبذون الاقتداء بالرسول صلى الله عليهم وسلم، وإحياء سنته النبوية، ونيل ثواب، لتلك الأسباب ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدعية نزول المطر وفوائد هطوله لتعم الفائدة للجميع.

دعاء نزول المطر

ويحرص الناس على البحث عن أدعية هطول الأمطار، لما فيها من راحة لهم، فالأدعية بشكل عام تخفف عن المسلمين الهموم وتبعث الطمأنينة في قلوبهم وصدورهم، وتزيل العقبات أمامهم، وتحقق أمنياتهم، لهذا يحرصون على البحث عن تلك الأدعية وترديدها لعلهم ينالون من أجرها ويتحقق بعض من أمنياتهم.

أدعية هطول الأمطار

وتتعدد الأدعية عند هطول الأمطار، إلا أننا سننشر لكم أبرزها وأهميتها وسنبرز أول الأدعية ماروت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيباً نافعاً"، ولعل أشهر الأدعية التي يرددها المسلمون والناس عند هطول المطر "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‪‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به

كما وورد أيضا في دعاء المطر: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".