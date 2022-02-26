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بالفيديو
استهداف مبنى سكني في كييف عاصمة أوكرانيا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:13 ص
26 فبراير 2022
استهداف مبنى سكني في كييف عاصمة أوكرانيا
#كييف
#الغزو الروسي
## روسيا_اوكرانيا
#عاصمة اوكرانيا
#استهدلاف مبنى
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