بالفيديو استهداف مبنى سكني في كييف عاصمة أوكرانيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:13 ص
26 فبراير 2022
مبنى في كييف.JPG
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استهداف مبنى سكني في كييف عاصمة أوكرانيا

 

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