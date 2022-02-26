5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم السبت، أن خمسة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة، يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال"الإسرائيلي"، بينهم أسير محكوم بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير مضر موسى أحمد أبو ديه (33 عامًا) من محافظة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 15 عامًا في السجون.

الأسير حسام يوسف عزت عمر (48 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 30 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا في السجون.

الأسير فادي عبد الله محمود خيزران (43 عامًا) من مخيم بلاطة في محافظة نابلس، المحكوم بالسجن 26 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير إياد نظير عرسان عمر (38 عامًا) من مخيم جنين، المحكوم بالسجن 24 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا في السجون.

الأسير كمال محمد محمود بلو (47 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن 22 عامًا، ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 18 عامًا في السجون.