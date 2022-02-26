الضربات الروسية على أوكرانيا تتواصل لليوم الثالث ..التركيز على "كييف "ورئيس أوكرانيا يرفض المغادرة

تتواصل العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا اليوم السبت 26/2/2022 لليوم الثالث على التوالي ، لتعيش العاصمة الاوكرانية كييف ليلة قاسية جراء أصوات الانفجارات القوية والقصف المتواصل ، في حين رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضاً أميركياً بالمساعدة في الخروج من كييف.

وكالة رويترز أكدت أن اصوات الانفجارات في العاصمة كييف ، جاء جراء إطلاق نار قرب المقرات الحكومية في وسط كييف.

وذكر الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تطلق صواريخ كاليبر على أوكرانيا عبر البحر الأسود، وإن المناطق القريبة من سومي وبولتافا وماريوبول تعرضت لغارات جوية.

وطلبت السلطات من سكان كييف الالتزام بالمنازل أو التوجه إلى الملاجئ عند إطلاق صافرات الإنذار.

وبالتوازي مع ذلك، رفض الرئيس زيلينسكي عرضاً أميركيا بالمساعدة في الخروج من كييف، وقال رداً على ذلك: "المعركة هنا، أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة"، وفقًا لمسؤول مخابرات أميركي كبير على دراية مباشرة بالمحادثة بين الطرفين وفقاً لوكالة أسوشيتد بريس.

وخلال الساعات الماضية اقتربت القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية من محاور متعددة، في حركة تطويق على ما يبدو بعد وابل من الضربات الجوية على مدن وقواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت "هجوماً" ليلياً شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك "الهجوم تم صده"، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وأرفقت القوات الأوكرانية هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجوماً كبيراً من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الأوكراني أن هناك "معارك عنيفة" مستمرة في فاسيلكيف، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا جنوب غرب كييف حيث يحاول الروس "إنزال مظليين".

وذكر الجيش الأوكراني أن قوات روسية هاجمت قاعدة عسكرية تقع على طريق رئيسي في العاصمة الأوكرانية كييف لكن قواته تمكنت من صد الهجوم.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن الجنود الروس كانوا يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في المدينة.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق، من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة (الليلة المنقضية) الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. الكثير من مدن بلادنا تتعرض للهجوم".

أضاف "اهتمام خاص بكييف.. لا يمكننا أن نخسر العاصمة". وتابع "أتوجه إلى المدافعين عنا، رجالا ونساء في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كل قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية، هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.

في كييف تدور اشتباكات متواصلة وقعت في مناطق عدة من العاصمة، ولم تقتصر فقط على المحور الشمالي، بل فتحت القوات الروسية المهاجمة جبهات أخرى جديدة باتجاه كييف، من بينها ضفة النهر الشرقية، وعبر محور كسيلييف وهي مدينة تابعة لكييف تبعد عنها 36 كيلو متر.

وأشار إلى وقوع تطور نوعي آخر في الهجوم على العاصمة تمثل استخدام الروس لـ3 طائرات استطلاع، وطائرة حربية روسية حلقت في سماء كييف وتصدت لها المضادات الأرضية الأوكرانية قبل أن تغادر الأجواء.