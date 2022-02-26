قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 26 فبراير 2022، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في مدينة رام الله، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعرى واعتقلت الشابين أحمد عفانة نور الدبور عقب اقتحام منزليهما في حي الماصيون في مدينة رام الله.

كما اعتقلت في مدينة بيت لحم اثنين من المواطنين في كمين نصبته قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي للمدينة لم تعرف هويتهما بعد، وفق شهود عيان

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هيثم اللوزي من مخيم قلنديا عقب اقتحام مكان عمله في حي كفر عقب شمال القدس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في إطار سياسات الاحتلال العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، فضلاً عن حملات التضيق المستمرة تجاه أرزاق المواطنين.