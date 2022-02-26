البنتاغون يفكر بفتح قناة اتصال مع موسكو لتنسيق الرحلات الجوية فوق أوكرانيا

قالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية: "إن البنتاغون يفكر في إنشاء قناة اتصال مع الجانب الروسي، يمكن من خلالها تنسيق الرحلات الجوية فوق أوكرانيا".

وأضافت القناة في تقريرها: "يرغب الجيش الأمريكي بمناقشة مع نظيره الروسي، إمكانية إنشاء قناة اتصال لإخطار بعضهما البعض بالعمليات الجوية المحتملة".

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد حتى الآن، اتصال مباشر بين الجيشين الأمريكي والروسي في سياق أوكرانيا.

وتوضح القناة أن الولايات المتحدة، تقوم فقط بصياغة اقتراحها، وفي الوقت الراهن لا تحلق القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي فوق أوكرانيا.

وتابع التقرير: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون، أنه قد تكون هناك حاجة في الأيام والأسابيع المقبلة لمثل هذه الآلية، وقد يتخذ ذلك أشكالا مختلفة، من بينها منطقة حظر طيران للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

وتضيف القناة التلفزيونية أنه لا يوجد أي وضوح حتى الآن حول كيفية ضمان وتحقيق ذلك.