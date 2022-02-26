طريقة تحضير فتة الحمص في رمضان 2022، تتزين سفرة الإفطار في شهر رمضان الكريم بالعديد من أصناف الأكلات على اختلاف أصولها وهويتها، وإليكم طريقة التحضير والإعداد، و تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق اعداد وصفات رمضانية لشهر رمضان 2022، و يسعى فريق فلسطين اليوم لاعداد مقالات حول بعض الوصفات التي اعتادت البيوت على تحضيرها في شهر رمضان، و في هذه المقالة تضع بين ايديكم طريقة عمل فتة الحمص.

طريقة عمل فتة الحمص في رمضان 2022

المقادير:

- خليط الزبادي

زبادي: كوب

عصير الليمون: ملعقة كبيرة

الثوم: فصّان (مهروس)

ملح: نصف ملعقة صغيرة

- للتقديم:

صنوبر: 2 ملعقة كبيرة (مقلي)

بقدونس: 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

حمص: 2 كوب (مسلوق)

الطحينية: ربع كوب

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

الثوم: فصّان

ملح: نصف ملعقة صغيرة

الخبز: رغيف (مقطع ومحمص)







طريقة التحضير:

في قدر ضعي الحمص مع ماء السلق، ثم سخنيه جيدا.

ضعي الخبز في طبق تقديم، وزعي فوقه قليل من ماء الحمص.

في إبريق الخلاط ضعي الحمص، قليل من ماء السلق، الطحينة، الثوم، الملح وشغلي ليصبح ناعما.

وزعي خليط الحمص فوق الخبز.

خليط الزبادي: في طبق ضعي الزبادي، الليمون، الثوم والملح، قلبي بالمضرب الشبكي ليصبح ناعما ثم صبيه فوق الفتة.

انثري الصنوبر والبقدونس على الفتة وقدميها ساخنة.