طالع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26 فبراير 2022

أسعار الذهب في مصر السبت 26 فبراير 2022، يبحث الكثير من المهتمين بأخبار الذهب و العملات العالمية عن أسعار الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في مصر، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار العملات و الذهب في معظم الدول العربية، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26 فبراير 2022.

و شهدت أسعار الذهب تراجعا في مصر السبت 26 فبراير 2022، مع انخفاض "المعدن الأصفر" عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم ليسجل نحو 957.06 جنيه (60.80) دولار.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم ليصل إلى مستوى 717.18 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر اليوم السبت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 558.29 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 478.53 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 358.90 جنيه.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 837.45 جنيه.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 29765 جنيه (1891 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 6700 جنيها (425.59 دولار).