طالع أسعار الدولار و العملات الاجنبية في سوريا السبت 26-2-2022

أسعار العملات في سوريا السبت 26 فبراير 2022، يبحث الكثير من المهتمين بأخبار الذهب و العملات العالمية عن أسعار الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في سوريا، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار العملات و الذهب في معظم الدول العربية، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الدولار و العملات الاجنبية في سوريا اليوم السبت 26 فبراير 2022.

و سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، ارتفاعاً لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وزاد سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3645 ليرة للشراء، 3680 ليرة للبيع.

وتراجع سعر اليورو في سوريا اليوم ليسجل نحو 4074 ليرة للشراء، 4119 ليرة للبيع.

فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4869 ليرة للشراء، 4926 ليرة للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 970 ليرة للشراء، 982 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 989 ليرة للشراء، 1002 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12013 ليرة للشراء، 12153 ليرة للبيع.