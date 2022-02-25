نصائح لتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان 2022

تكثر الدعوات على الإفطار في شهر رمضان المبارك، ويطيب تناول الإفطار بين الأهل والأصدقاء وما إن ينتهي الشهر الفضيل حتى نجد أنفسنا وقد اكتسبنا كيلوغرامات إضافية وتبدأ رحلة الحميات والمعاناة. ولتفادي اكتساب الوزن الزائد خلال شهر رمضان عليك اتباع النصائح التالية.



- عليك تناول كميةٍ كبيرةٍ من السوائل يومياً لمنع جفاف الجسم ولتنشيط عمليات الأيض، ورغم تنوع المشروبات الرمضانية بين قمر الدين، والتمر الهندي، وغيرها، إلا أن الحليب يبقى الخيار الأفضل لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الكالسيوم والبروتين



- تجنبي تناول المشروبات الغنية بالسكر، واستبدليها بالعصائر الطبيعية والفاكهة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية والفيتامينات المفيدة للجسم



- ابدأي وجبة الإفطار بتناول طبق صغير من الحساء، لتهيئة المعدة لبدء استقبال الطعام بعد صيام طويل، ولتجنب حدوث اضطرابات ومشاكل في الجهاز الهضمي



- استبدلي المقبلات المقلية والمعجنات بأطباق السلطة الخضراء المفيدة، كالفتوش،والتبولة، وسلطة الخضروات الطازجة، فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بعكس المقبلات المقلية الغنية بالدهون والضارة بالصحة



- ينصح الخبراء بالإنتظار لفترة من 10 – 15 دقيقة بعد تناول الحساء والسلطة، و قبل البدء بتناول الطبق الرئيسي، كما ينصحون بضرورة احتواء الطبق الرئيسي على اللحوم والنشويات، إلى جانب الخضراوات المطهوة



- قومي بتناول حصتين من الفاكهة بعد الإفطار، وواحدةٌ خلال السحور، ولا تهملي تناول الفاكهة فهي غنيةٌ بالسوائل والفيتامينات والألياف المفيدة للجسم، وضرورية للحفاظ على رشاقتك وإشراقة بشرتك



- إذا أردتِ تناول الحلويات، استبدلي الفاكهة بنوع واحد من الحلوى مرتين فقط في الأسبوع كي لا تتحول إلى دهون في الجسم.وتتسبب في زيادة ملحوظة بالوزن



-تجنبي تناول الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة فهي غنية بالسعرات الحرارية كما أنها تخزن كمية كبيرة من الدهون في الجسم