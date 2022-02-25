سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 26 فبراير 2022

أسعار العملات في العراق السبت 26 فبراير 2022، يبحث الكثير من المهتمين بأخبار الذهب و العملات العالمية عن أسعار الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في العراق، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار العملات و الذهب في معظم الدول العربية، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الدولار و العملات الاجنبية في العراق اليوم السبت 26 فبراير 2022.

و سجل سعر الدولار استقراراً مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت 26 فبراير/ شباط 2022، في شركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1462.50 دينار للشراء، و1467.50 دينار للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

و سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم 1649.04 دينار للشراء، و1651.82 دينار للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 1967.14 دينار للشراء، و1970.47 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 390.23 دينار للشراء، و389.81 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 398.17 دينار للشراء، و398.58 دينار للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4833.71 دينار للشراء، و 4824.13 دينار للبيع.