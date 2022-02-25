طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 26 فبراير 2022

أسعار الذهب في لبنان السبت 26 فبراير 2022، يبحث الكثير من المهتمين بأخبار الذهب و العملات العالمية عن أسعار الذهب في لبنان، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار العملات و الذهب في معظم الدول العربية، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 26 فبراير 2022.

و شهدت أسعار الذهب تراجعا في لبنان اليوم السبت 26 فبراير/شباط 2022، مع هبوط "النفيس" عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم ليصل إلى 91.475 ألف ليرة (60.70 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم السبت ليسجل نحو 68.607 ألف ليرة (45.52 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.360 ألف ليرة (35.41 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 45.737 ألف ليرة (30.35 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 80.042 ألف ليرة (53.11 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم نحو 2.844 مليون ليرة (1888 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات عيار 21) سجل نحو 640.337 ألف ليرة (424.89 دولار).