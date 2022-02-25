طقس فلسطين: استمرار تأثير المنخفض الجوي على البلاد غداً السبت

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي غداً السبت، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

و وفقاً للأرصاد الجوية، سيكون الجو غداً السبت غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما الأحد، فيكون الجو فيه غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ؛ والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا الى دافيء نسبي و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام , والرياح شمالية غربية خفيفة، معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .