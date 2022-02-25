سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة 24 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الجمعة في اليمن ووصلت إلى ذروتها بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، ودخلت الحرب في اليوم الثاني على التوالي، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في اليمن في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة 24 فبراير 2022





سعر جرام الذهب عيار 22 في اليمن



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن، خلال التعاملات اليوم 15215 ريالا (60.80 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 13313 ريالا (53.20 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 11411 ريالا (45.60 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في اليمن

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8875 ريالا (35.47 دولار).





سعر الأوقية الذهب اليوم في اليمن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في اليمن خلال تعاملات اليوم 473.172 ألف ريال (1891 دولارا).

سعر الجنيه الذهب اليوم في اليمن

وسجل سعر الجنيه الذهب في اليمن اليوم 106.504 ريال (425.59 دولار).