الكرملين يعلن الموافقة على مقترح أوكرانيا للتفاوض

أعلن الكرملين، اليوم، الجمعة، انّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق عل مقترح أوكرانيا للتفاوض.

وتأتي الموافقة بعد أقلّ من ساعة على دعوة البوتين الجيش الأوكراني للاستيلاء على الحكم.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال وزير الخارجية الروسيّ، سيرغي لافروف، إنّ موسكو مستعدّة للتفاوض "فقط عند تنفيذ شروط بوتين، بأن تلقي أوكرانيا السلاح وتشكل حكومة ممثلة للجميع"، فيما دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي، "للجلوس إلى مائدة التفاوض".

وقال لافروف في مؤتمر صحافي غداة بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا: "نحن مستعدّون لإجراء مفاوضات في أي وقت، ما إن تسمع القوات المسلحة الأوكرانية نداءنا وتلقي سلاحها".

و وفقاً لـ لافروف فإن هدف الغزو الروسي لأوكرانيا هو "تحرير" الأوكرانيين "من القمع"، ملمحًا إلى أن موسكو تنوي الإطاحة بالسلطة الأوكرانية الحالية.

وقال إن "الرئيس بوتين اتخذ القرار بشنّ هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية".

وذكر أن "النظام الحالي في كييف يخضع للولايات المتحدة والغرب والنازيين الجدد"، مضيفا أنه "بعد استكمال هذه العملية العسكرية وتحرير أوكرانيا من العسكرة سنسمح لشعبها بتقرير مصيره".

وقال إن "روسيا سعت لحل دبلوماسي منذ التوقيع على اتفاقيات مينسك التي كان يمكن أن تضمن سيادة أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الاعتراف بحكومة تقوم بقمع وإبادة شعبها وتمنع اللغة الروسية".

وأضاف لافروف: "الناتو سعى لضم أوكرانيا وجورجيا متجاهلا تصورنا الأمني". وقال إن الولايات المتحدة "تستخدم أوكرانيا لردع روسيا".

وقال الرئيس الأوكراني: "أطالب الرئيس الروسي بالتحدث إلي"، وأضاف أن "الحرب الروسية ليست ضد أوكرانيا فقط وإنما ضد أوروبا بأكملها".

وذكر أن القصف الروسي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين لم يتوقف رغم العقوبات". وتابع: "نطالب بعزل كامل لروسيا ولسنا وحدنا المهددون بل أوروبا كلها"

ونقلت وكالات أنباء روسية الجمعة عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدّ لإرسال وفد إلى مينسك، عاصمة حليفته بيلاروس، لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حيث تشنّ قواته هجومًا.

وقال المتحدث ديمتري بيسكوف إن "فلاديمير بوتين مستعدّ لإرسال وفد روسي على مستوى وزارتَي الدفاع والخارجية والإدارة الرئاسية إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع وفد أوكراني".