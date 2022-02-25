صورة ما قصة الأوكراني "مفجر الجسر" الذي لم يجد وقتًا للفرار..!؟

تداول مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في أوكرانيا قصة مهندس عسكري ، مشيدين بـ " العمل البطولي " الذي قام به لوقف تقدم الجيش الروسي في بلاده.

وأثنى الإعلام الأوكراني بالمهندس العسكري البحار فيتالي سكاكون، الذي فجر جسرا حيويا في هينيتشيسك لإيقاف تقدم للقوات الروسية في المدينة المهمة، الخميس، في اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية.

ووفق التقرير، تطوع سكاكون لأداء مهمة تلغيم الجسر بغرض نسفه ، لكن العسكري لم يكن لديه وقت للمغادرة فلقي حتفه.

وقال التقرير : " اتصل سكاكون بالقيادة وقال إنه يفجر الجسر . سمع دوي انفجار على الفور . مات أخونا . أدى عمله البطولي في إبطاء تقدم العدو بشكل كبير ، مما سمح للوحدة بإعادة الانتشار وتنظيم الدفاع ".



