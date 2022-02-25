أهالي عرعرة ينظمون وقفة إسناد للأسرى ولأهالي حي الشيخ جرّاح

شارك العشرات من الأهالي داخل أراضي الـ 48 بتظاهرة احتجاجية اقيمت على مفترق قرية عرعرة في منطقة المثلث الجنوبي، اسنادًا لأهالي حي "الشيخ جرّاح" في مدينة القدس المحتلة، وللأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واقيمت الوقفة ضمن سلسلة فعاليات أعلنت عنها الحركة الوطنية الأسيرة داخل أراضي الـ 48، في ظل تصعيد الهجمة ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة عامةً، وحي "الشيخ جرّاح" على وجه الخصوص، والممارسات القمعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بممارسات إدارة سجون الاحتلال القمعية، مؤكدين دعمهم للخطوات النضالية التصعيدية التي يقودها الأسرى في سجون الاحتلال.

وشددوا على أهمية مساندة أهالي حي "الشيخ جرّاح" ومؤازرتهم أمام محاولات تهجيرهم القسري، وفي ظل ما يتعرضون له من اعتداءات يومية من قبل المستوطنين بدعم وحماية شرطة الاحتلال.