11 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات جنوب وشرق نابلس

أصيب اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب نابلس وشرقها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة جراء المواجهات في المسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن شرقًا، وفي بلدة بيتا جنوبًا.

وأوضحت أن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وخمسة تعرضوا للسقوط، وعولجوا جميعًا ميدانيًا في بيت دجن، فيما أصيب مواطن إثر سقوطه في جبل صبيح في بيتا.

وفي قريوت جنوبًا، قال الناشط بمقاومة الاستيطان بشار قريوتي لـ "وفا"، إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال والمستوطنين عقب صلاة الجمعة، قرب عين القرية.

وأشار إلى أن مسيرة دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي انطلقت عقب الصلاة من مساجد القرية باتجاه العين جنوبًا، رفضا للاعتداءات الاستيطانية في المنطقة.

وأوضح أن جيش الاحتلال اقتحم القرية من عدة مداخل وأطلق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.