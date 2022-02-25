سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الجمعة في مصر ووصلت إلى ذروتها بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، ودخلت الحرب في اليوم الثاني على التوالي، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة فبراير 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في مصر في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.



سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الجمعة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 957.06 جنيه (60.80) دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم ليصل إلى مستوى 717.18 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 558.29 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 478.53 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 358.90 جنيه.

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 837.45 جنيه.





سعر الأوقية (الأونصة) الذهب في مصر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم الجمعة نحو 29765 جنيه (1891 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 6700 جنيها (425.59 دولار).