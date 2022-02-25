فلسطين تسجل 17 وفاة و1594 إصابة جديدة بـ "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة، و1594 إصابة جديدة بـ "كورونا"، و5268 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبحسب بيان الوزارة، فقد سجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة، و1 في أريحا والأغوار، و2 في الخليل، و1 في ضواحي القدس، و2 في مدينة القدس، و3 في بيت لحم، و2 في طوباس، و1 في قلقيلية، و1 في نابلس.

أما الإصابات الجديدة فقد سجلت على النحو التالي: طولكرم 37، قلقيلية 15، جنين 42، سلفيت 6، رام الله والبيرة 51، بيت لحم 22، طوباس 8، نابلس 41، ضواحي القدس 6، الخليل 34، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 509، مدينة القدس 815، فيما بلغ عدد الفحوصات 4496 فحصا.

وأكدت الصحة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 86، قلقيلية 66، جنين 66، سلفيت 35، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 58، طوباس 13، نابلس 121، ضواحي القدس 65، الخليل 114، أريحا والأغوار 20، قطاع غزة 3300، مدينة القدس 1280.

وعن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين، أشارت إلى أنها بلغت 95.4%، أما الإصابات النشطة فقد بلغت نسبتها 3.7%، أما نسبة الوفيات فقد بلغت 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 104 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 237 مصابا، بينهم 36 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي، أما عدد المُطعمين في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية فقد بلغ 11,192.