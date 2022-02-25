عكرمة صبري يوجه التحية للقائمين على أسبوع القدس العالمي

أدى آلاف الفلسطينيين ظهر اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الأمطار وتشديدات الاحتلال والتضييق على المواطنين الوافدين الى المسجد.

ووجّه خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري التحية لعلماء المسلمين الذي يحيون أسبوع القدس العالمي.

وثمّن الشيخ صبري خلال خطبة الجمعة، جهود القائمين على أسبوع القدس لتثبيت الرواية الإسلامية حول المدينة المحتلة والمسجد الأقصى.

وقال الشيخ عكرمة، إنه يتوجب علينا أن نحافظ على القدس والمسجد الأقصى المبارك، مطالباً المسلمين كافة بنصرة الفلسطينيين.

وشدد على أن أرض فلسطين هي للمسلمين وحدهم بقرار رباني لا يخضع للمساومة ولا للمفاوضة، محذرًا من استمرار الأخطار التي تحدق بالمسجد الأقصى وخاصة من جهة اقتحامات المستوطنين.

كما أكد أن مصلى باب الرحمة مضى على فتح ثلاث سنوات، وسيبقى مفتوحاً وعامراً بالمصلين.

ودعا لاستلهام العبر من شهر رجب في نصرة المسجد الأقصى المبارك والديار المباركة، لأنه الشهر الذي فتح فيه بيت المقدس على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.

كما وجه خطيب الأقصى التحية لأبناء حيي الشيخ جراح وجبل المكبر الذين يحافظون عن حقوقهم ويدافعون عن منازلهم ويقفون سدا منيعا امام المستوطنين وقوات الاحتلال.