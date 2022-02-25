القائد النخالة يُجري اتصالاً هاتفياً بالأسير المنتصر هشام أبو هوّاش

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، الأخ القائد زياد النخالة اتصالا هاتفياً بالأخ المجاهد البطل هشام أبو هواش ، الذي نال حريته يوم أمس الخميس بعد معركة بطولية خاض خلالها الاضراب عن الطعام لمدة 141 يوماً .

وأشاد القائد النخالة خلال الاتصال بصمود الأخ هشام معرباً عن اعتزاز وفخر حركة الجهاد الاسلامي بثبات وصمود الأخ هشام.

وشدد القائد النخالة على أن معارك الاضراب عن الطعام هي شكل من أشكال المقاومة الفاعلة والمؤثرة، وتدلل على قوة إرادة الشعب الفلسطيني وأننا لن نستسلم أمام كل أشكال العدوان وسنظل نقاتل بسلاحنا و بلحمنا وعظمنا.

وأعرب القائد النخالة عن خالص تهانيه وتهاني قيادة حركة الجهاد الاسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس للأخ هشام أبو هواش وعائلته وإخوانه ولأهالي مدينة دورا ومحافظة الخليل بهذا الانتصار.