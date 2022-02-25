إقامة صلاة الجمعة في الشيخ جراح بالقدس دعما للأهالي

أدى أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم، صلاة اليوم الجمعة، في مسجد الحي، تنديدا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقهم.

وانطلقت عقب أداء الصلاة، مسيرة من مسجد الشيخ جراح وصولا إلى الحي، ردد خلالها المشاركون الهتّافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية لمساندة أهالي الشيخ جراح والداعمة لصمودهم.

وأكد متحدثون عن الأهالي في كلمات مُقتضبة ثباتهم في منازلهم وأراضيهم، ووجهوا رسالة إلى الاحتلال بأن المقدسيين الذين انتصروا مرارا وتكرارا خلال السنوات السابقة، لن يتوانوا عن الدفاع عن الحي وعن القدس عامة.

وكان أهالي حي الشيخ جراح دعوا لإقامة صلاة "جمعة الغضب" فوق أراضيهم وتكثيف الرباط فيها، إسنادا للعائلات المهددة بالتهجير والإخلاء القسري، وللتصدي للمستوطنين الذين يواصلون اقتحام الحي واستفزاز الأهالي بحماية قوات الاحتلال.

ويشهد حي الشيخ جراح توترًا للأسبوع الثاني على التوالي، عقب إقامة عضو كنيست الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مكتبا له في أرض عائلة سالم، وسط حصار احتلالي على أهالي الحي والمتضامنين معهم.