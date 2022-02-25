محكمة الاحتلال تمدد توقيف أسرى من جنين لفترات مختلفة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:42 م
25 فبراير 2022
ارشيفية
اعلان اسفل صورة الخبر

مدتت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "سالم"، اليوم الجمعة، توقيف عدد من أسرى المحافظة لفترات مختلفة، بذرائع  استكمال التحقيق.

ومددت المحكمة توقيف كلا من: عز الدين زياد صدقة، ومروان صالح الشريم، وإيهاب إياد حوشية، وعلاء توفيق يحيى، ومحمد غسان براهمة، وقصي مأمون عمور، ومجد صالح جرادات، ومحمد عدنان الزيود، ومروان محمد يحيى حتى تاريخ 3 آذار/ مارس المقبل.

كما مددت المحكمة اعتقال يوسف زياد شقيقات حتى 2 آذار/ مارس المقبل، وعز الدين باسم حمامرة، ونظام عبد الرحيم عمور حتى 1 آذار/ مارس.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم قدمت لائحة اتهام بحق الأسير حمادة سائد أبو سمرة وعينت له جلسة محكمة في 22 آذار/ مارس المقبل.

#اسرى #جنين #سجون الاحتلال

متعلقات