محررو الجهاد يهنئون أبو هواش ويؤكدون دعم الأسرى

قدَّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، التهنئة الحارة من المحرر هشام أبو هواش بمناسبة الإفراج عنه والانتصار في معركة الإضراب عن الطعام لليوم الـ(141) على التوالي.

وقال القيادي المحرر ماهر الأخرس "أبو إسلام"، في كلمة له في حفل استقبال المحرر هشام أبو هواش، إن البطل هشام صبر وكسر الاحتلال رغم الألم والتهديد والجوع، مضيفاً أنه علمنا درساً أن الاستجداء لا ينفع مع الاحتلال الغاصب، وعلينا أن ننتزع حريتنا بأيدينا.

وتابع في كلمته، بأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة، مشيراً إلى أنه علينا أن نكون موحدين حتى نستطيع مواجهة الاحتلال والتخلص منه.

وطالب "أبو إسلام"، بالوقوف إلى جانب الأسرى داخل سجون الاحتلال والذين يعيشون ظروفاً صعبة، قائلاً: علينا أن نكون بجانبهم كما كنا بجانب الأخ هشام.

واستذكر الأخرس معركة الإضرابات التي سطرها الشيخ خضر عدنان، في مواجهة عنجهية الاحتلال وسار الأسرى المضربون على دربه، مشيراً إلى أنه بصبرنا وثباتنا سنحرر الأرض، وعلينا أن نكون أقوياء حتى ننتصر.

من جهته، هنأ المحامي المحرر محمد علان، في كلمة له، المحرر هشام أبو هواش على انتصاره وتحرره.

وأضاف علان، أن المحرر هشام يمثل منهج الذين ما بدلوا تبديلاً، وما تراجعوا عن النهج المحمدي، فهم رجال الله على الأرض، وجند محمد الذين نفتخر بهم.

واعتبر المحرر علان، أن مقياس الإيمان الحقيقي هو الصبر عند الابتلاءات، فمن منا صبر كما صبر هشام أبو هواش، مرسلاً التحية والتهنئة له على هذه المرتبة العالية.

وأكد علان، أن معركة الإضرابات مستمرة، حتى كسر سيف الاعتقال الإداري، الذي أصابه هشام في مقتل، مشيراً إلى أن إعادة اعتقال أسرانا لن يجد منا إلا بأساً وعزيمة.

وحيا الذين تضامنوا مع هشام أبو هواش، وعلى رأسهم شيخ الإضرابات خضر عدنان، وأبناء حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الوطنية والإسلامية والكل الفلسطيني، مباركاً دور المقاومة في تهديد العدو.

وختم علان كلمته، بالدعوة إلى أن نكون كالبنيان في مواجهة الاحتلال، داعياً بالرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء العاجل للجرحى.



