نقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022ـ، ويبحث العديد من المتابعين عن قنوات القرآن الكريم خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، على تقديم العديد من القنوات التي تقدم الأصوات الندية والعذبة للقرآن الكريم، ومنها هذه الترددات التي نقدمها لكم اليوم.

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

وتقوم قنوات القرآن الكريم بإذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة يوميا طوال 7 أيام في الأسبوع، بأصوات العديد من الشيوخ الموقرين، وسنتابع معكم عددا من ترددات عدة قنوات تذيع القرآن الكريم بجودة ممتازة.

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة قرآن تي في القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd