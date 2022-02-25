الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 8 مواطنين من الضفة بينهم فتاة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتاة، وهم: جبر خليل شجاعية، وعاصم حمادنة، وإنشاد حمادنة، والفتاة إنشاء حمادنة.

وفي أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد محسن، عقب اقتحام البلدة واندلاع مواجهات مع الجنود.

كما اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وهما مكرم بنورة (65 عاما)، وعلاء بنورة، (45 عاما)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن ساهر ماهر أبو عيشة، من منزله في منطقة أبو رمان، كما داهمت عدة منازل بالحي وفتشتها.