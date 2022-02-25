الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مواطنين من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اعتقلت كل من المواطنين :مكرم بنورة (٦٥ عاما)، وعلاء بنورة (٤٥ عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش في البلدة وعاثت خراباً في العديد من البيوت وقامت بتكسير المحتويات، زاعمة أنها تبحث عن مطلوبين لها.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شاباً من بلدة أبو ديس بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد محسن عقب اقتحامها بلدة أبو ديس شرق القدس فجر اليوم.