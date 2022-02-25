بالصور آخر التطورات.. اليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تواصل القوات الروسية، اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية منطقة دونباس الحدودية ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

الأحداث الميدانية:

من جانبها قالت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية في بيان لها:" إنه مع حلول الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو، قصف جيش أوكرانيا 10 مراكز سكنية 33 مرة.

وأضاف البيان: "تفيد معطيات ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، بأنه اعتبارا من الساعة 03:00 من يوم 25 فبراير 2022، تم تسجيل 33 هجوما على 10 مراكز سكنية في الجمهورية من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".





ولفت البيان إلى أن العمل جارٍ في الوقت الحالي، لتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية جراء القصف الأوكراني.

وأعلن الرئيس الرسي فلاديمير بوتين، صباح أمس الخميس،عن بدء العملية العسكرية الروسية لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من اعتداءات الجيش الأوكراني، وذكر أن هدف العملية نزع سلاح أوكرانيا.

من ناحيتها أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أونيان بسماع دوي عدة انفجارات صباح اليوم الجمعة في مناطق مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الوكالة :"إن دوي انفجارات سمع في ساعات الفجر في مناطق بيتيرسكي وغولوسييفسكي وبوزنياكي بالعاصمة الأوكرانية، فيما وقعت ستة انفجارات في منطقة "ترويشينا.

وبدورها ذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عبر "فيسبوك" أن حريقا اندلع فى مبنى سكنى متعدد الطوابق فى جنوب كييف نتيجة إصابته بجسم مجهول، مشيرة إلى أن المبنى مهدد بالانهيار.

ومن ناحيتها أفادت إدارة مدينة كييف عبر "تلغرام"، أن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق الليلة الماضية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "قوات روسية تسللت إلى كييف" بعد يوم على بدء العملية العسكرية التي شنها الجيش الروسي "في أوكرانيا بهدف إزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن قواتها لا تستهدف مدن أوكرانيا لا بالمدفعية أو بالصواريخ ولا من الجو، منوهة بأنه يتم فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية.





ردود الأفعال الدولية:

وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية، قررت كندا فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي ووزارة المالية.

وبدوره قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: "من المفيد ترك الطريق مفتوحا للحوار مع بوتين بشأن أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "الولايات المتحدة والناتو مستعدون لصد التهديدات على الجانب الشرقي من الحلف".

وبدوره فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف صناعة تكرير النفط الروسية.

من جانبها أكدت الخارجية التركية أن أوكرانيا طلبت من أنقرة تقييد حركة السفن العسكرية الروسية في المضائق.