محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة منى قعدان

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "سالم"، مساء أمس الخميس، اعتقال الأسيرة منى قعدان من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة المحتلة، للمرة الـ13 على التولي.

وقال طارق شقيق الأسيرة منى:" إنّ الاحتلال اعتقل شقيقته منى بتاريخ 12-4-2021 الماضي، وهي أسيرة سابقة لمدة ثماني سنوات بعد اعتقالها خمس مرات، وتم تمديد اعتقالها حتى 20-3، وتقبع حاليا في سجن "الدامون"

واعتقلت الأسيرة منى قعدان من جنين، أكثر من مرة وكان آخر اعتقال لها في عام 2012 وهو يعتبر الاعتقال الأطول، ومنذ تاريخ اعتقالها الأخير أُخضعت للمحكمة ما يقارب 30 مرة ولا زالت موقوفة حتى الآن.



وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن قعدان عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار "شاليط" حتى أعاد الاحتلال اعتقالها مجدداً.





