البطنيجي: إلقاء القبض على المتورطين في سرقة مبلغ كبير من المال بغزة الليلة

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة ألقت القبض على المتورطين في سرقة مبلغ كبير من المال من داخل سيارة في مدينة غزة الليلة الماضية.

وقال البطنيجي :"تم توقيف المتورطين في قضية سرقة سيارة بها مبلغ كبير من المال في مدينة غزة الليلة الماضية".

وأوضح البطنيجي، أن الشرطة قامت بتحويل المتورطين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهاغم.

واختطف مجهولون، الليلة الماضية، رجلا يعمل في صرافة العملة في مدينة غزة، وسرقوا منه مبلغاً مالياً كبيراً قبل أن يقوموا بإلقائه من السيارة وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية :"إن مجهولين خطفوا الصراف علاء العشي (40 عاما)، وسرقوا منه مبلغ نصف مليون شيكل قبل أن يقوموا بإلقائه من السيارة في منطقة تل الهوا جنوب غرب محافظة غزة.