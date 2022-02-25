بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وزحف الآلاف من المواطنين من كافة أرجاء الضفة المحتلة والداخل المحتل عام 48 نحو المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر العظيم.

وبالرغم من الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة فجر اليوم، حضر الآلاف من المصلين للمسجد الأقصى المبارك لإحياء صلاة الفجر فيه، ونيل أجر الرباط فيه.

وفي الأيام الأخيرة شهدت مدينة القدس المحتلة حالة من التوتر الشديد في أعقاب محاولة الاحتلال تهجير عدة عائلات من حي الشيخ جراح وإحلال المستوطنين المتطرفين مكانهم.

وفي ذات الإطار، أدى المئات من المواطنين صلاة الفجر في مساجد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة "فجر الشـهداء" التي انطلقت في غزة والضفة.













