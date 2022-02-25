أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 25-2-2022

حافظت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية اليوم الجمعة، 25-2-2022 على الانخفاض الذي طرأ على أسعارها؛ نتيجة انتهاء مربعانية الشتاء، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاع سعره.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما يلي: