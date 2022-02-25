أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 25-2-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:20 ص
25 فبراير 2022
الخضروات في قطاع غزة.jpeg
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حافظت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية اليوم الجمعة، 25-2-2022 على الانخفاض الذي طرأ على أسعارها؛ نتيجة انتهاء مربعانية الشتاء، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاع سعره.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما يلي:

الرقم       الصنف                     السعر الكيلو بالشيكل       
1 طماطم 2
2 خيار 2.5
3 بصل 2
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 6
6 فلفل 8
7 جزر 3
8 ثوم 12
9 ملفوف 2
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 1.5
13 ملوخية 6
14 فصوليا 6
15 بيض 13
16 دجاج 11.5
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7
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