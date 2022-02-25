أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 25-2-2022

حافظت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية اليوم الجمعة، 25-2-2022 على الانخفاض الذي طرأ على أسعارها؛ نتيجة انتهاء مربعانية الشتاء، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاع سعره.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2
|2
|خيار
|2.5
|3
|بصل
|2
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|6
|6
|فلفل
|8
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|2
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.5
|13
|ملوخية
|6
|14
|فصوليا
|6
|15
|بيض
|13
|16
|دجاج
|11.5
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7