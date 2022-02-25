الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ومنخفض جوي اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 25-2-2022، أن تتاثر فلسطين اليوم الجمعة ويوم غدِ السبت بمنخفض جوي جديد مصحوب بجبهة هوائية باردة إن شاء الله.

كما توقعت الأرصاد، ان يبدأ تأثير المنخفض الجوي مع ساعات فجر اليوم الجمعة في المناطق الشمالية من البلاد وتمتد الأمطار التي قد تكون غزيرة ورعدية في بعض الفترات نحو المناطق الوسطى من البلاد مع ساعات الصباح والصباح المتأخر بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن توالي الحرارة اليوم الجمعة الإنخفاض ليصبح الجو بارداً بشكل كبير في كافة المناطق وخاصة الجبلية منها.

ويوم السبت: توالي الحرارة إنخفاضها بشكل طفيف ويستمر هطول الأمطار على فترات خاصة في المناطق الشمالية وأجزاء من وسط البلاد بوتيرة أخف من يوم الغد الجمعة.

ومن المتوقع ان يعود الجو الى الإستقرار من جديد مع ساعات الليل المتأخر من يوم السبت وفجر وصباح الأحد .

أما يوم الأحد: يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجة مئوية واحدة، ويسود جو غائم جزئي الى غائم، ويسود جو مائل للإعتدال في المناطق السهلية والساحلية وجو معتدل تماماً في المناطق الغورية، وليلاً يسود جو بارد نسبي الى بارد، والله تعالى أعلى وأعلم.